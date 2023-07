LaerH, Fim Cisl: "Azienda strategica per il futuro di Piaggio Aero, necessaria una contrattazione di secondo livello"

"Dopo l'importante e storica affermazione nel rinnovo RSU in Piaggio Aerospace (primo sindacato nella sede di Villanova d’Albenga) la Fim Cisl Liguria area territoriale di Savona vuole mettere in evidenza l’importanza dell'azienda LaerH e quello che rappresenta all'interno del processo produttivo di Piaggio Aerospace come fornitore unico".

Lo dichiara in una nota Simone Mara, segretario regionale del sindacato e responsabile dell'area territoriale savonese, con l'invito a porre attenzione all'azienda con sede nello stabilimento di Regione Cime di Leca, ad Albenga, anche all'interno delle trattative che dovrebbero portare al passaggio di proprietà di Piaggio Aerospace.

"La LaerH - ricorda Mara - ha al proprio interno profili professionali ed alte competenze che devono essere consolidate e salvaguardate, poiché si occupano dell'assemblaggio della fusoliera propedeutico alla costruzione del P-180 prodotto di punta della Piaggio Aerospace, inoltre costruiscono le parti sciolte che vengono poi processate nel reparto di fresatura chimica, galvanica e verniciatura".

"La Segreteria Fim Cisl Liguria vuole ricordare la strategicità dell'azienda LaerH e il grande potenziale, sia nel collegamento con Piaggio sia nell'aver acquisito commesse per un importante cliente all'estero per la modifica dei Boeing 777 - prosegue la nota -. Siamo convinti che nel processo di vendita di Piaggio Aerospace si dovrà tenere conto dell'importanza di LaerH e dell’alta professionalità dei suoi lavoratori che oggi sono oltre cinquanta e possono andare incontro a un potenziale sviluppo e crescita anche dal punto di vista occupazionale".

"Saranno necessari investimenti, formazione e un'organizzazione del lavoro più puntuale - aggiunge il segretario regionale - in modo che la LaerH possa rappresentare, dopo troppo anni di difficoltà, un'ulteriore scommessa vinta del territorio e della provincia di Savona e siamo altresì convinti che debba rappresentare un'occasione di sviluppo anche di relazioni sindacali e industriali di più alto profilo in cui sicuramente la Fim Cisl ed i propri delegati, a partire da Mauro Rinaldi, faranno la loro parte anche nell'ottica di arrivare a una contrattazione di secondo livello aziendale in LaerH e sviluppare tutele e possibilità di retribuzione adeguata che riconosca le alte competenze e professionalità che sono all'interno dell'azienda".

"Siamo convinti che le azioni sindacali debbano essere sempre al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori sia per proteggere che per sviluppare il lavoro nella nostra Provincia" chiosa Mara.