Rigassificatore a Vado, vertice a Savona tra i comuni coinvolti: si attende la riunione con la Regione

"Da subito avevamo annunciato il percorso di condivisione con i Comuni coinvolti, che abbiamo convocato insieme ai vertici di Snam e ai loro tecnici per una prima illustrazione del progetto - ha detto il presidente e commissario Giovanni Toti - Un coinvolgimento tanto dovuto quanto impossibile da realizzare prima in quanto la procedura di legge prevede che sia il proponente, in questo caso Snam, a decidere dove collocare il rigassificatore in ambito portuale. E prima della presentazione dell’istanza era immaginabile verosimilmente l’area ma non ancora certa".