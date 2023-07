Rigassificatore, Cgil Savona: "Decisione presa tra pochi intimi senza confrontarsi col territorio"

"Manca il confronto con il territorio su tutto, almeno quando si parla della provincia di Savona. Inoltre il presidente Olivieri deve decidere cosa fare da grande: rappresentare il savonese, oppure continuare a chinare il capo davanti alle decisioni del presidente Toti e fino a prova contraria, il sindaco di Vado Ligure non rappresenta tutto il territorio". Questo l'attacco della Cgil Savona in merito alla questione rigassificatore.

"Quale impatto sull'ambiente, quale qualità dell'occupazione prevede, quali tempistiche, quali impatti con le attività portuali. Domande a cui la Regione non dà risposte, né al sindacato confederale che insieme rappresenta migliaia di persone nel savonese, né ai sindaci del territorio".

"La Regione si è detta disponibile ad aprire il confronto solo dopo aver deciso tutto tra pochi intimi. Questo non è accettabile e lo è ancora di più senza il sindacato confederale. Troppi sono i dossier territoriali che attendono risposte dalla Regione e a cui il presidente della provincia non è in grado di pretenderle: area di crisi industriale complessa, rigassificatore, costruzione dei cassoni per la diga di Genova, dogane, sanità, formazione, infrastrutture e tanto tanto altro".

"Tutto questo non è più accettabile, almeno per la Cgil Savona, poiché c'è il rischio di perdere opportunità straordinarie di sviluppo e portare in provincia solo attività con poco valore aggiunto e soprattutto con una qualità del lavoro pessima".

"Lo ribadiamo ancora una volta, così come abbiamo richiesto oltre un mese fa , serve convocare il tavolo dello sviluppo economico savonese e avere più rispetto del sindacato confederale, delle associazioni datoriali, ma più in generale dei cittadini che questo territorio vivono", conclude la Cgil Savona.