Albissola Marina: il 26 luglio torna "Pane, acciughe e ceramica". Fra le novità un Floreal Party

Uga l’acciuga, la simpatica testimonial di ceramica ideata da Monica Viglietti, ceramista albissolese, continua il viaggio gastronomico e musicale nel tempo e si immerge negli psichedelici anni 70.

Pane, Acciughe e Ceramica, la manifestazione ideata da Marzia Pistacchio, Indaco eventi, AD Communications, in collaborazione col Comune di Albissola Marina, torna il 26 luglio dalle ore 18 a colorare le strade della bella cittadina, in una gustosa notte bianca floreale, ispirata dai figli dei fiori e dalla musica anni 70.

Al centro della manifestazione c’è sempre il contest gastronomico che vede in gara i ristoratori, pub, bar, gastronomie e pescherie di Albissola. L’ingrediente principe del contest è sempre l’acciuga, accompagnata per questa edizione dal curioso e sfizioso abbinamento con i fiori eduli.

I partecipanti, infatti, hanno partecipato ad una masterclass sull’argomento, tenuta dal giornalista, gastronomo Claudio Porchia e da Silvia Parodi dell’Azienda Ravera Bio, che hanno svelato i segreti di questo meraviglioso mondo. Petali e corolle di Nasturzio e Begonie con Dalie e Verbena e tanti altri fiori eduli, saranno i protagonisti dei piatti che saranno esaminati dalla giuria, che vanta questo anno un presidente straordinario, Bruno Gambarotta. Il simpatico scrittore e autore piemontese presenterà alle 17.30 presso il Muda il suo ultimo libro “Fuori Programma. Le mie memorie dalla Rai” introdotto da Claudio Porchia. Poi assaporerà i piatti in gara a Pozzo Garitta, affiancato dai sommelier esperti della FISAR, e dai compagni di giuria Paola Gavarone, Silvia Parodi e Claudio Porchia. L'inizio del contest è fissato per le ore 18.00 e la premiazione alle ore 22.00.

In tutta Albissola quindi, si potranno gustare piatti di street food e godere di punti musicali anni 70 con: Eliana Zunino e Giangi Sainato, Bukowsky Funk, Sound Machinery, Surya Vintage Band e dj set Luca RSRV Esse e immergersi totalmente in una pazza atmosfera da figli dei fiori.