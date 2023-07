La pallavolo tra ironia e storie, "Problemi di Volley" del cellese Tommaso Dotta in una tesi di laurea

"Problemi di Volley" diventa una tesi di laurea. La nota pagina Facebook fondata nel dicembre del 2015, poi diventata una community nel 2016, è stata l'argomento centrale scelto da Chiara Maroni, neo dottoressa laureata all'Università di Siena nel corso magistrale in Strategie e Tecnichedella Comunicazione-Comunicazione pubblica e sociale e giornalismo, che si è concentrata sul "Comunicare lo sport online: Il successo della community "Problemi di volley".

Punto di riferimento per gli appassionati di pallavolo, con la sua ironia e le sue storie negli anni ha avuto un successo non da poco considerando che per esempio su Facebook la pagina ha 221mila follower.

"È una cosa strana, comunque è bello che abbia scelto la mia community, è una grande soddisfazione. Molto spesso chi lavora nella comunicazione fa fatica a valutare il reale impatto di ciò che pubblica. Il numero di like e interazioni, per quanto alto, non rende davvero l’idea. Ecco, invece una cosa così l’idea la dà sul serio - ha detto Tommaso Dotta, già responsabile social del Celle-Varazze, allenatore delle giovanili della società pallavolistica varazzina-cellese, nonché ex giornalista pubblicista de Il Secolo XIX - Mi ha contattato Chiara per chiedermi informazioni sulla community e già lei aveva un progetto online sulla pallavolo con delle amiche. Mi ha fatto un'intervista su come era nata la community, come nascono e crescono le testate online, la mia e di altri sport, e come fanno a sostenersi nel tempo".

La pagina è nata l'1 di dicembre del 2015 (all'inizio solo in 12 amici del fondatore la seguivano) e grazie al tam tam tra i pallavolisti ha iniziato ad avere un grande seguito.

"Dal 2016 con le Olimpiadi di Rio si è creato un successivo boom di iscritti che è cresciuto in maniera costante nel tempo. Ora per me è un vero e proprio lavoro" ha concluso Dotta.