"Buon viaggio Bubba", una lettera aperta in ricordo di Andrea Beri

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta in ricordo di Andrea Beri, il 31enne trovato senza vita all'interno della propria abitazione ad Albissola Marina.

Ciao Andrè,

anche questa volta sei riuscito a farci stare tutti assieme proprio come piaceva a te, anche se non avremmo mai voluto fosse questa l’occasione.

A 31 anni non ti aspetti di dover dire addio ad un amico, avevamo tanto da vivere e tanto ancora da raccontarci, ma non ci hai lasciato il tempo per farlo.

Mentre percorriamo gli ultimi kilometri che ci separano da te, per porgerti increduli l’ultimo saluto terreno, ti scriaviamo questa lettera e tu ci tieni compagnia ricordando i momenti trascorsi assieme e le nostre assurde avventure che già adesso ci mancano così tanto.

Era il 2016 quando in quella sperduta università di lombarda formammo quella che negli anni successivi sarebbe diventata la nostra seconda famiglia, tu, unico “del nord” tra 5 ragazzacci “del sud”.

Ci strappa un sorriso ricordare quanto impegno mettessi nel migliorare quella tua pronuncia da terrone perchè non vedevi l’ora di importare quelle forme dialettali nella tua terra.

Andrè ti sei dimostrato sin da subito un ragazzo di gran cuore, aprendoci le porte di casa tua, le porte della tua vita e condividendo con noi la tua quotidianità, la tua famiglia, i tuoi amici.

Volevi sempre unire e mai separare, volevi che tutti godessero della tua amicizia, del tuo amore. Quando si diventava amico di Andrea si diventava amico di tutti.

Domani torneremo alle nostre vite e sulla chat degli Zebrafish non riceveremo più i tuoi messaggi.

Siamo grati di aver condiviso le nostre vite con te. Da domani, sarà dura accettare che così come sei entrato nelle nostre vite, così vai via, inaspettato come un fulmine, travolgente come un uragano, gentile come la brezza del mare di Albissola.

Buon viaggio Bubba

Ciao “Gioia mia”

Antonio Greco, Antonio Esposito, Giovanni Di Salvo, Nicola Caruso, Giovanni D’Agostino