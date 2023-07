Allerta gialla per temporali, confermata chiusura alle 14

Dopo la chiusura dell’allerta, si segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone come da avviso meteo.

Dalla notte e nelle prime ore della giornata, precipitazioni d’intensità tra debole e moderata hanno interessato in particolare le zone interne del genovese con cumulata oraria massima di 22.6 millimetri ad Alpe Gorreto (comune di Gorreto, Genova). A Torriglia – Garaventa si sono registrati 14.8 millimetri in 15 minuti, a Genova – Fiumara 10.6 millimetri anche in 15 minuti.

Oltre alla pioggia, da segnalare le intense raffiche di vento che hanno toccato i 103.3 km/h a Casoni di Suvero (comune di Zignago, La Spezia). Le temperature minime si sono mantenute su livelli elevati, sulla costa abbondantemente sopra i 20 gradi con tassi di umidità fino al 100%. Alle 11:00, la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 32.6 gradi a Dolcedo, nell’imperiese. Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura dell’acqua di 27.4 gradi.

Nelle prossime ore, permarrà ancora instabilità con, tra il pomeriggio e la sera, una bassa probabilità di precipitazioni residue, localmente forti, con possibili grandinate e colpi di vento. Da segnalare anche il rinforzo dei venti e le mareggiate di libeccio dalla sera su tutte le coste. Per quanto riguarda le temperature, l’ingresso nelle prossime ore di aria più fresca e secca porterà una diminuzione dei valori e anche dei tassi di umidità.

Ecco l’avviso meteorologico con i fenomeni previsti per le prossime ore e disponibile QUI completo della simbologia che li sintetizza:

oggi, martedì 25 luglio, permangono sulla Liguria condizioni di spiccata instabilità che portano rovesci e temporali. Fino alle ore centrali la probabilità di fenomeni forti o organizzati resta ovunque elevata mentre dal pomeriggio e fino a sera segnaliamo una bassa probabilità di precipitazioni residue, localmente forti, anche grandinigene ed associate a colpi di vento. Venti da Sud-Ovest 60-70km/h rafficati sui capi di A, la sera da Nord 50-60km/h su ABC, rinforzi e raffiche fino 80-100km/h sui crinali di DE. Aumento del moto ondoso con mareggiate su ABC la sera.

Domani, mercoledì 26 luglio, in mattinata venti da Nord 50-60km/h con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h sui crinali in particolare di CDE. Mareggiate residue sulle coste di C in scaduta già nelle prime ore del mattino.

Giovedì 27 luglio, nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.