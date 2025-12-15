Loano celebra i voti perpetui di suor Colette e suor Felicia

Nella giornata di ieri, Loano ha celebrato la professione dei voti perpetui di suor Colette e suor Felicia. Per l'occasione era presente S.E. mons. Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi Albenga-Imperia, che ha presieduto la liturgia, oltre al sindaco Luca Lettieri, al vicesindaco Gigi Bocchio e all’assessore Vittorio Burastero in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

"Questo momento si innesta nella nostra storia identitaria - spiega il primo cittadino loanese - nel 1824 Maria Teresa Montaldo, con Geronima Valerga, sorella del futuro patriarca di Gerusalemme, il loanese Giuseppe Valerga, avviò a Loano l’opera delle Suore della Visitazione, dedita all’educazione dei piccoli — spesso figli dei nostri marinai — e alla cura dei malati fino alla prova del colera del 1837. Il riconoscimento diocesano ne rese possibile l’operatività, poi stabilizzata anche sul piano civile. Oggi la professione perpetua di due giovani suore afferma, con linguaggio attuale, la continuità del carisma".

"Dopo anni di crisi vocazionale, vediamo una vera fioritura - prosegue Lettieri - un risultato abilitato dall’impegno instancabile di suor Rita, Madre Generale, che ringrazio a nome della Città. È un segnale che rafforza la nostra Chiesa Locale, ma anche di resilienza organizzativa e di capacità di generare valore sociale per le famiglie, i minori, i fragili".

L’orizzonte dell’opera nata a Loano è oggi globale e concretissimo. In Togo – Kpalimé: scuola “San Francesco di Sales”, sostegno ad orfanotrofio e scuola, pastorale e assistenza anche in carcere. In Benin – Abomey, Gome, Heviè: a Gome assistenza sanitaria nei villaggi e avvio di scuola professionale e comunità di accoglienza; a Heviè dispensario con posti letto, pastorale e animazione socio-sanitaria; ad Abomey sviluppo di dispensario e casa comunitaria. In Burkina Faso – Tenkodogo (Garando): asilo, cappella di adorazione, sostegno psicologico e catechesi alla popolazione. E anche in Canada, segno di una missione educativa e sociale che travalica i confini locali.

"A suor Colette e suor Felicia dico: la vostra scelta 'per sempre' è anche un bene pubblico per Loano poiché rafforza un presidio educativo e sociale che parla ai piccoli, alle famiglie, ai fragili. Come Amministrazione, confermiamo piena collaborazione istituzionale, perché un carisma che genera educazione, cura e coesione è un alleato del bene comune. Grazie, e auguri per il vostro cammino", ha concluso il sindaco Lettieri.