Meteo: confermata la neve in montagna, piogge altrove

Dalla notte confermata la perturbazione con piogge e neve in montagna, specialmente tra Liguria e basso Piemonte. A seguire nuovo periodo stabile e con temperature in rialzo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 15 dicembre

Cielo nuvoloso al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire dalla Liguria verso nord, per l'approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare le prime piogge sempre in Liguria e le prime nevicate sulle Alpi marittime nella serata. Temperature massime in calo, non oltre i 10/11 °C su pianure, fino 13/14 °C sulle coste liguri. Venti da moderati a forti da nordest su ponente ligure a partire dal pomeriggio, assenti o deboli variabili altrove.

Martedì 16 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse su tutte le regioni con intensità maggiore su Liguria centro-occidentale e a seguire quella orientale. Piogge intense anche su alessandrino. Neve fino a bassa quota tra notte e mattina su Alpi marittime, pedemontane meridionali del cuneese, Langhe e parte dell'appennino tra Liguria e alessandrino. Accumuli di neve che sulle Alpi marittime potranno superare i 40/50 cm oltre i 1500 m. Neve anche su resto delle Alpi, in particolare tra Valle d'Aosta meridionale, torinese, biellese e vercellese, ma a quote più alte, oltre i 1200/1300 m.

Temperature in aumento nelle minime anche se attorno allo zero dove nevicherà, altrimenti comprese tra 2 e 7 °C su pianure piemontesi, fino a 8/10 °C su coste. Massime in forte calo e comprese tra 5 e 8 °C su pianure, mentre fino 12/13 °C su coste. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da ovest, dureranno ancora fino a sera su aree più orientali.

Venti forti nord orientali su ponente ligure, deboli settentrionali su pianure e Liguria orientale.

Da mercoledì 17 dicembre

Residue precipitazioni tra notte e mattino su alessandrino e Liguria centro-orientale, miglioramento nel corso della giornata. Da giovedì tempo più stabile anche se ancora sotto regime di correnti umide meridionali, per cui soprattutto in Liguria di sole se ne vedrà ancora poco. Temperature in rialzo e nuovamente oltre la media del periodo. Venti in attenuazione su Liguria di ponente mercoledì, poi assenti o deboli variabili ovunque.

Tra venerdì e sabato un po' di instabilità con precipitazioni irregolari, preludio di una possibile nuova fase di maltempo più diffuso. Evoluzione ancora tutta da valutare nei prossimi aggiornamenti.

