Elezioni RSU Cabur di Altare: Fiom Cgil primo Sindacato con il 56% dei voti

"Alle elezioni per il rinnovo della RSU dell’unità produttiva Cabur di Altare, (storica azienda del territorio operante nei settori produzione e sistemi di connessione per quadri elettrici, automazione e controllo di processo, siglatura industriale ed in soluzioni per la transizione energetica) la Fiom Cgil si afferma come primo Sindacato riportando il 56% dei voti ed elegge due delegati su tre. La Fiom si afferma inoltre nelle elezioni per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza". Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria Fiom Cgil Savona.

"E’ molto importante che i lavoratori abbiano eletto i propri Rappresentanti per i prossimi tre anni - si legge ancora la nota - La buona partecipazione al voto dimostra quanto da parte dei lavoratori ci sia richiesta di avere una rappresentanza sindacale in grado di portare avanti proposte e di confrontarsi con la direzione aziendale sulle prospettive di uno stabilimento che, dopo anni non semplici, ha raggiunto risultati significativi soprattutto nel periodo post covid".

"La Segreteria Fiom Cgil Savona ringrazia tutti i candidati che si sono impegnati per portare avanti la rappresentanza degli interessi collettivi e tutte le lavoratrici ed i lavoratori che, con la loro partecipazione al voto, hanno fatto vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la Cgil e la Fiom si sono da sempre battute. Con questo voto la Fiom si conferma ulteriormente il Sindacato di gran lunga più rappresentativo nel settore metalmeccanico del Savonese" concludono dalla Segreteria Fiom Cgil Savona.