In arrivo la cometa 12P/ Pons – Brooks, l'Associazione Astrofili Orione: "La aspettavamo per i primi di aprile ma forse si riuscirà ad osservarla già prima"

"È in arrivo la cometa 12P/ Pons – Brooks e questo si sapeva, è una cometa periodica con periodo 71 anni la cui orbita è nota ormai con precisione anche se è solo la quarta volta che passa da quando è stata scoperta nel 1812. L’afelio è ad oltre cinque miliardi di km dal Sole, oggi si trova “solo” a 527 milioni di km dalla Terra, ma la settimana scorsa, il 20 luglio, ha improvvisamente aumentato la sua luminosità di circa 100 volte, una vera e propria esplosione dovuta probabilmente ad un fenomeno di criovulcanesimo". Così Ugo Ghione, presidente dell'Associazione Astrofili Orione.

"Lo hanno segnalato gli astrofili ungheresi del gruppo Elek Tamas ed è stato subito confermato da molti osservatori indipendenti ed ora nel sito spaceweather.com viene paragonata al Millennium Falcon, la mitica astronave di Ian Solo in Guerre Stellari. La aspettavamo di quinta magnitudine per i primi di aprile ma forse si riuscirà ad osservarla già prima, ad agosto in occasione delle serate per le stelle cadenti faremo i primi test per poterla osservare, sarà molto alta nella costellazione del Drago, dovrebbe essere di magnitudine 16,4 ma già nei giorni scorsi è stata misurata di magnitudine 11,2 e sono possibili ulteriori esplosioni. Attenzione che in ogni caso gli esperti dicono che le comete sono come i gatti, hanno la coda e fanno quello che vogliono. Le sorprese sono sempre possibili" conclude Ghione.