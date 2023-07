"Mancano i marciapiedi tra via dei Pusei e l’ex pensione Claudio": mozione di Grande Loano

“Uno dei principali compiti di una minoranza, fedele alle proprie promesse elettorali, è portare costantemente all’attenzione del sindaco e degli assessori le esigenze dei cittadini, farsi voce dei loro bisogni e dei loro disagi”.

A parlare è il consigliere di Nuova Grande Loano Giacomo Piccinini, che prosegue: “In questa ottica oggi ho protocollato una mozione affinché l’attuale amministrazione intervenga al più presto per rendere agibile in sicurezza ai pedoni il tratto di via Aurelia compreso tra via dei Pusei e l’ex pensione Claudio”.

Questo pezzo di Aurelia infatti, se lato mare è parzialmente fornito di marciapiedi, ancorché poco visibili e non facilmente raggiungibili da chi proviene dalla parte opposta della strada, il lato monte ne è totalmente privo.

“La zona a monte della via Aurelia è notevolmente abitata. I residenti hanno ampiamente manifestato le loro difficoltà, o impossibilità, nel raggiungere a piedi gli esercizi presenti. Ovviamente in campagna elettorale hanno ottenuto rassicurazioni di un celere intervento per risolvere il loro problema, ma ad ora chi governa il paese sembra essersene dimenticato – spiega Piccinini – Sovente chi non abita in centro o nelle immediate vicinanze lamenta di sentirsi cittadino di serie B, intendendo di avere uguali doveri verso il comune, ma minori attenzioni e servizi. La situazione sul tratto di via Aurelia in oggetto avvalla inequivocabilmente questa percezione”.

“Speriamo che a questa mozione il sindaco risponda con dati precisi, fatti di progetto, finanziamento e date certe di avvio e conclusione dei lavori. In caso contrario sarà un ulteriore promessa disattesa, un’ulteriore risposta non data in un paese che stenta a risorgere”, conclude Piccinini.