Rigassificatore di Savona-Vado, incontro insoddisfacente in Regione per la Cgil: "Ancora nessun dato o analisi"

Non ci sono stati grandi motivi di soddisfazione per il segretario provinciale savonese della Cgil, Andrea Pasa, all'uscita dell'incontro in Regione Liguria circa la realizzazione dell'impianto di rigassificazione al largo di Savona-Vado col presidente Toti, commissario del Governo per l'opera, i sindacati, i comuni coinvolti e la Provincia, il Rina e le associazioni datoriali del territorio.

Nessuna novità quindi e nessuna risposta alle richieste sollevate nei giorni scorsi dal sindacato che aveva chiesto, tra le altre, una compensazione sotto forma di agevolazione sulle bollette per famiglie e imprese di tutti i territorio coinvolti dal progetto.

Il tutto insieme all'ormai nota critica nel non aver condiviso prima il percorso col territorio: "Ho sottolineato che il metodo non è stato quello giusto, per di più nel merito siamo ancor più preoccupati di quanto non lo fossimo fino a ieri in quanto non avendo tra le mani le carte non possiamo esprimere alcun tipo di giudizio. Abbiamo preteso però che il territorio e i sindacati siano interessati da tutto l'iter che comincerà nelle prossime settimane, compreso un incontro con Snam dove vengano esposti dati e analisi" chiosa Pasa.