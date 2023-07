Passerella sul Bormida a Carcare, Vaccarezza attacca: "Il Comune rinuncia al progetto e rischia di perdere il finanziamento"

Nuova passerella sul fiume Bormida a Carcare: è scontro tra il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il sindaco Rodolfo Mirri. "L'amministrazione comunale ha deciso di non realizzare questo progetto - attacca il consigliere regionale Vaccarezza - Si tratta di un'opera superiore al mezzo milione di euro finanziata dalla Regione Liguria".

"Dunque - aggiunge Vaccarezza - Uno dei primi passi della giunta Mirri è sostanzialmente rinunciare ad un finanziamento della Regione. Si tratta di un contributo sul fondo strategico, ossia, l'iter prevede il finanziamento di opere che vengono ritenute strategiche. Una volta assegnato, il contributo non può essere indirizzato su altri progetti. Il comune di Carcare rischia di perdere il finanziamento. Spero che il sindaco ci ripensi, in modo tale da non buttare via questi soldi che non ritorneranno".

"Non voglio fare nessuna polemica - replica il sindaco Mirri - Ogni amministrazione fa le proprie scelte. L''amico simpatico' Vaccarezza dovrebbe sentire entrambe le campane prima di commentare. Lo stimo come politico e amministratore, e come già detto di persona, sono disponibile ad un incontro per spiegargli le nostre motivazioni, dove e quando vuole". Come già illustrato durante l'assemblea pubblica dello scorso 22 giugno, l'amministrazione Mirri ha come obiettivo primario la messa in sicurezza delle passerelle già esistenti.

"Purtroppo, sia il progetto di via Abba, sia la nuova passerella, sono lavori che non si possono fare. La precedente amministrazione De Vecchi ha lasciato una situazione preoccupante. Le casse del comune sono vuote e lo stato di avanzamento dei lavori non può essere pagato in anticipo".