Savona, rilascio del Cude per i disabili. 5Stelle "in altri comuni il disabile può delegare per il ritiro, un segno ci civiltà"

Nel consiglio comunale di oggi si è parlato del contrassegno per i disabili che permette di parcheggiare negli spazi riservati con le strisce gialle, su un'interpellanza presentata dai 5Stelle.

"In occasione di una precedente interpellanza sulla procedura di rilascio del Cude Contrassegno Unico Disabili Europeo, l’assessore competente disse che non era possibile per legge delegare un’altra persona al ritiro di tale contrassegno – dicono Manuel Meles e Federico Mij del Gruppo 5Stelle - . Ebbene, siamo andati a controllare, anche a seguito delle sollecitazioni da parte di una persona che ha avuto lo stesso problema denunciato da Lugaro nell’autunno del 2022, e non è così".

Sono numerosi - prosegue Miji - i i comuni che permettono il ritiro con delega, Non vediamo nessuna ragione valida per cui questa possibilità non debba essere introdotta anche a Savona, anzi vediamo solo ragioni a sostegno di questa che è una misura di civiltà E’ chiaro che una persona che può contare su familiari o amici che possono accompagnarla riuscirà a ritirare il contrassegno più facilmente mentre per chi è solo il compito sarà più difficile se non impossibile".

Con l’interpellanza i 5Stelle chiedono all'amministrazione se anche Savona abbia intenzione di allinearsi a quanto fatto da altri altri comuni autorizzando al più presto il ritiro con delega del Cude, come di altri documenti personali.

"Si potrà valutare tramite gli uffici di verificare la possibilità di cambiare questa modalità – ha risposto l'assessore Barbara Pasquali - che è semplicemente una modalità che si rifà ala concessione del Cude e che fa riferimento a una delibera di giunta regionale".