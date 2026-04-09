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Agricoltura | 09 aprile 2026, 11:09

Vinitaly, la Liguria in vetrina con le sue eccellenze

L'assessore Piana: "Viticoltura eroica, patrimonio da valorizzare"

Vinitaly, la Liguria in vetrina con le sue eccellenze

La Liguria sarà protagonista dal 12 al 15 aprile alla nuova edizione di Vinitaly con uno spazio espositivo che racconta l’identità e la qualità della produzione vitivinicola regionale.

All’interno del padiglione dedicato, lo stand ligure – oltre 220 metri quadrati – si presenta come una vera e propria vetrina del territorio, con la partecipazione di 10 cantine, il coinvolgimento del Parco Nazionale delle Cinque Terre e una rotazione di produttori durante la manifestazione. A disposizione degli operatori e del pubblico anche uno spazio degustazione con circa 80 etichette e un calendario di incontri e masterclass.

La presenza ligure a Vinitaly rappresenta un momento strategico per la promozione del comparto, che conta circa 1.500 ettari vitati e una produzione tra i 40 e i 50 mila ettolitri annui, articolata in 8 DOC e 4 IGT.

“È con grande piacere che inauguriamo lo stand della Liguria a Vinitaly, uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale per il mondo del vino – afferma l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana –. Oggi celebriamo una viticoltura fatta di radici profonde, fatica e passione: una viticoltura eroica, che si sviluppa su terrazzamenti unici al mondo, sostenuti da muretti a secco che rappresentano al tempo stesso presidio ambientale e simbolo identitario”.

“Parliamo di una produzione di nicchia, ma di altissimo valore – prosegue Piana – capace di raccontare il mare, la roccia e il lavoro quotidiano dei nostri viticoltori. Dal Ponente al Levante, vitigni come Vermentino, Pigato, Rossese e Albarola sono ambasciatori autentici della Liguria nel mondo”.

L’assessore sottolinea anche l’impegno concreto della Regione a sostegno del settore: “Accanto alla promozione, portiamo avanti politiche di investimento e sviluppo: dalla modernizzazione delle aziende alla tutela del territorio, fino agli interventi sui muretti a secco, che hanno superato i 38 milioni di euro. Puntiamo su sostenibilità, qualità e ricambio generazionale, con sempre più giovani che scelgono di investire in questo comparto”.

La partecipazione a Vinitaly si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio tra enogastronomia e turismo, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della Liguria sui mercati nazionali e internazionali.

“Il vino ligure è un ambasciatore straordinario del nostro territorio – conclude Piana – e Vinitaly rappresenta il palcoscenico ideale per raccontarlo con orgoglio, passione e visione”.

Redazione

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