Termovalorizzatore. Natale, D'Angelo e Arboscello: "Ad oggi senza risposta domande fondamentali"

“Si può sapere, con chiarezza e trasparenza, che cosa stia realmente accadendo sul progetto dell’impianto per il trattamento dei rifiuti? A oggi restano senza risposta domande fondamentali: quale proposta è stata scelta? Quale tecnologia è stata individuata? È stata individuata una localizzazione precisa? E ancora, quale mandato sta esercitando l’Agenzia, già oggetto di un nostro esposto alla Corte dei Conti? Su una questione così delicata e strategica per il futuro della Regione non sono più tollerabili confusione, annunci contraddittori e dichiarazioni prive di riscontri concreti”, dichiarano i consiglieri regionali PD Davide Natale, Simone D’Angelo e Roberto Arboscello.