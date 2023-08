Capodoglio spiaggiato a Varazze, via alle operazioni di rimozione: a Savona verrà smaltito (FOTO)

Aggiornamento ore 15.45: "Il divieto di balneazione imposto nei giorni scorsi nelle aree limitrofe al ritrovamento della carcassa del capodoglio è stato così revocato - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Non è stato semplice gestire una situazione del tutto anomala per la nostra realtà ma che è stata affrontata con serietà e competenza dagli uffici comunali. Ringrazio la Capitaneria di Porto di Savona per il coordinamento la Regione Liguria e tutti i soggetti interessati per il supporto tecnico ed amministrativo". È stata imbragata e trainata poi in una zona sicura a Savona per poter effettuare le operazioni di smaltimento. Dopo 4 giorni è in corso la rimozione della carcassa del capodoglio spiaggiato da domenica su una scogliera in Lungomare Europa, località ai Piani d'Invrea a Varazze nella zona della Baia del Corvo. L’animale, lungo circa 12 metri, era arrivato sulla costa già morto ed in avanzato stato di decomposizione dopo essere stato avvistato tra il comune varazzino e Arenzano dall'associazione Menkab.

Nel tavolo tecnico nella sede della Guardia Costiera di Savona a cui avevano partecipato il comune di Varazze, la Provincia, la Regione, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco, Asl2, Istituto Zooprofilattico, Arpal, Prefettura e Direzione Marittima della Liguria, era stato fatto il punto per avviare le operazioni di rimozione del cetaceo, attività rese complesse in prima battuta dalle dimensioni dell’animale e dalla zona rocciosa dove è avvenuto lo spiaggiamento e successivamente anche per le condizioni meteo marine e lo stato di decomposizione.

Visto quindi che ieri non erano cambiate le condizioni del mare e ascoltata anche la ditta individuata dal comune nel tavolo tecnico per le operazioni di imbracatura e traino, era stato deciso di non proseguire secondo il programma stabilito.

Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici nel frattempo aveva firmato un'ordinanza di divieto temporaneo preventivo di balneazione nel tratto di 500 metri circa compreso tra la galleria Madonnetta e la prima spiaggia libera della Baia del Corvo (esclusa) fino al ripristino delle condizioni di normalità a seguito della rimozione della carcassa. A cui ne aveva fatto seguito un'altra che prevedeva quindi l'interdizione del tratto di costa compreso tra la galleria e il molo dello stabilimento balneare Nautilus, fino al ripristino delle condizioni di normalità.

"È stato un atto di responsabilità da parte del comune per tutelare le spiagge, le attività del territorio e l'aspetto turistico della città" dicono dal comune varazzino.