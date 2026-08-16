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Cronaca | 16 agosto 2026, 13:04

Strappa la collana d'oro a un turista in discoteca e la passa al complice, che la nasconde in bocca: due arresti

In manette due giovani accusati di furto con strappo. Subito recuperato il gioiello del valore di circa mille euro

Strappa la collana d'oro a un turista in discoteca e la passa al complice, che la nasconde in bocca: due arresti

I carabinieri della stazione di Laigueglia hanno arrestato in flagranza due giovani residenti nel Torinese, di 29 e 23 anni, con l'accusa di furto con strappo.

L'episodio si è consumato all'interno di una discoteca. Secondo la ricostruzione dei militari, uno dei due si è avvicinato a un giovane turista che stava ballando e gli ha strappato dal collo una collana in oro del valore di circa mille euro, passandola immediatamente al complice.

L'allarme è scattato subito, consentendo il tempestivo arrivo dei carabinieri. Determinanti le indicazioni dei testimoni che avevano assistito alla scena: grazie alle loro descrizioni i militari hanno individuato e bloccato la coppia.

Durante il controllo è emerso anche il tentativo di far sparire la refurtiva. Il complice, infatti, aveva provato a nascondere il gioiello mettendoselo in bocca: i carabinieri se lo sono fatti riconsegnare. I due sono stati quindi accompagnati in caserma e, terminate le formalità di rito, tratti in arresto.

Redazione

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