Il Maestro Alberto Luppi Musso festeggia i 30 anni di carriera col ritorno del "Coro dei Luppini"

Il Coro dei Luppini esibitosi lo scorso aprile nella Basilica di San Biagio in Finalborgo

Sarà Calice Ligure, la “città della musica”, a celebrare venerdì 4 agosto alle ore 21 i trent'anni di carriera del Maestro Alberto Luppi Musso che, per questa serata speciale, sarà accompagnato dall’esibizione del “Coro dei Luppini”, un progetto voluto fortemente dal maestro nel segno della “musica che unisce, è un linguaggio universale di pace e fraternità”, come lo definisce lo stesso pianista e compositore facendo sue le parole francescane a lui tanto care come ben testimonia il suo musical dedicato al Santo d’Assisi.

Calice, che in questa estate ha già ospitato musicisti d'eccezione come la cantante e vocal coach Danila Satragno, accoglierà questa serata all'interno della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò, dove ad accompagnare Luppi Musso nella direzione del coro sarà la Maestra Eliana Rogai, coinvolta dal principio in questo progetto musicale che pochi giorni or sono ha visto anche nascere il proprio sito ufficiale.

Sul palco anche un vero e proprio "padrone di casa", il Maestro Riccardo Pampararo, ad aprire una serata dove non mancheranno di certo le emozioni tradotte in musica. Come tutti questi artisti sanno fare.

Oltre al "Coro dei Luppini" ad esibirsi come voci soliste saranno Corinna Parodi, Alice Ghione e Anna Francini. Al pianoforte invece Miriam Joyce e Viola Artax.

Da settembre 2023, il Maestro di origini mantovane intraprenderà una nuova avventura come insegnante anche a Torino, incontrando nuovi allievi desiderosi di esplorare l'universo della musica. Con la sua costante crescita come docente, Luppi Musso sta diffondendo la sua passione e il suo sapere, contribuendo a far crescere nuove generazioni di talenti musicali il suo metodo è apprezzato anche negli Stati Uniti.