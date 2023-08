Borghetto S. Spirito, a "Serate d’Autore" appuntamento con Margherita Oggero

Il Comune di Borghetto S. Spirito, riconosciuto 'Città che legge 2023' dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, taglia il traguardo della XX Edizione con la Rassegna di presentazione di Libri 'Serate d’Autore'.

Terzo appuntamento della Rassegna, Venerdì 4 agosto al Cinema Arena Vittoria sarà la volta di Margherita Oggero, grande giallista ed autrice, tra le altre, della fortunata serie televisiva “Provaci ancora Prof!”, che presenterà “Brava gente” HarperCollins Editore.

In Brava Gente le vicende di Oreste (il padre), Linda (la madre) e Deborah (detta Debby, la figlia) sono al centro di una storia corale che si svolge nella periferia più problematica e disastrata di Torino.

Barriera di Milano è a Torino. Alla periferia nord di Torino, per l’esattezza. Un quartiere non ricco ma pieno di persone, le cui vite si intrecciano, con il misto di caso e destino, di meschineria e generosità, di amori e odi che caratterizzano le vicende degli esseri umani. Per esempio quelle di Deborah, detta Debby, quindici anni, che ha interrotto la scuola e ora fa la babysitter e la badante e che propone alla madre, Linda, un tempo erede di una discreta fortuna, di uccidere il padre, Oreste, ora camionista, e prima colui che ha bruciato la fortuna della moglie. O quelle della vedova Caterina Mazzacurati, la donna cui Debby fa da badante (e da occasionale spacciatrice), che per impedire al figlio di metterla in una casa di riposo ha deciso di ricontattare Arturo, l’amore perduto della sua giovinezza. O di Florin, che ha una nonna in Romania, guida il camion con Oreste e vorrebbe avere un appartamento tutto suo. O ancora di Albachiara, titolare della cartoleria ma anche edicola ma anche negozio di souvenir, amica di Linda e nemica giurata di Giuseppina Borgone alias Vanessa Delice, manicurista e tinturista al soldo del parrucchiere Alexander The Best. E in qualche modo, da un luogo e un tempo lontani, entrano in scena anche le vicende di Lana Turner, diva di Hollywood e forse assassina… Restituendo al lettore la coralità dell’esistenza umana, in tutte le sue quotidiane miserie e i suoi improvvisi splendori che giorno dopo giorno si intrecciano in un’unica trama, Margherita Oggero conferma di essere una delle più importanti scrittrici italiane e, con uno sguardo che è al tempo stesso impietoso e dolcissimo, scrive un romanzo straordinario, sospeso tra Balzac e il cinema dei fratelli Coen. E, con una ricchezza degna delle tavolozze dei più grandi pittori, mette in scena tutti i colori delle nostre vite.

Margherita Oggero è nata a Torino, dove vive. Ha lavorato a lungo come insegnante, collaborando stabilmente con varie emittenti radiofoniche. Ha esordito come narratrice nel 2002 con La collega tatuata, pubblicando, da allora, più di venti libri, tradotti in diversi paesi, tra cui Francia, Germania e Spagna. Dai romanzi con protagonista la professoressa Camilla Baudino è stata tratta una serie televisiva, andata in onda sulla RAI. Ha vinto numerosi premi tra cui, nel 2016, il Premio Bancarella con il romanzo La ragazza di fronte (Mondadori).

Le Serate verranno presentate dalla Dott.ssa Graziella Frasca Gallo, presente nella Rassegna dalla prima edizione. In caso di maltempo l’incontro si terrà presso Palazzo E.Pietracaprina, Piazza Libertà.