Controesodo, domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri: criticità fino alle 19 sulle direttrici di rientro

È una domenica di controesodo quella che attende la rete autostradale ligure. Secondo le previsioni elaborate dal 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, per oggi, 16 agosto 2026, i tempi di percorrenza saranno "molto superiori" alla media per tutta la giornata, dalle 7 alle 19, su quattro direttrici: la A10 e la A12 in direzione Genova, la A7 verso Serravalle e la A26 verso Gravellona Toce.

Il quadro è nettamente asimmetrico e fotografa il flusso dei rientri. Chi lascia le riviere per risalire verso il nord-ovest troverà criticità elevate in tutte e quattro le fasce orarie diurne (7-10, 10-13, 13-16 e 16-19), con un miglioramento solo nell'ultima fascia, quella 19-21, in cui i tempi restano comunque "superiori" alla media.

Sulle direzioni opposte la situazione è più gestibile: A7 verso Genova, A10 verso Savona, A12 verso Sestri Levante e A26 verso Genova Voltri sono indicate con tempi "superiori" alla media per l'intera giornata, per poi tornare "in linea" con la media dopo le 19.

La finestra migliore per mettersi in viaggio è dunque la sera. Le previsioni riguardano le tratte interessate dai principali cantieri e sono valutate, precisa la società, "al netto di eventi non prevedibili". I tempi di percorrenza aggiornati sono consultabili sul sito di Autostrade per l'Italia, alla pagina www.autostrade.it/it/autostrade-per-genova/mappe-viabilita.