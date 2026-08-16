Si spezza il fronte del caldo, finisce l'anticiclone: massime giù di cinque gradi, possibili precipitazioni

L'anticiclone che ci ha lungamente protetti abbandona l'Europa e cede il passo a correnti umide ed instabili che porteranno in Liguria l'atteso calo delle temperature ed il ritorno delle piogge. E' quanto si evince dal bollettino meteo diffuso questo pomeriggio dal Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione civile di Arpal, che fotografa un cambio di scenario destinato a farsi sentire anche sul Savonese.

Il peggioramento è previsto per domani, lunedì 17 agosto, con affidabilità media. Arpal prevede un rapido aumento dell'instabilità già nella notte sul centro-Levante, dove al mattino sono attesi nubi irregolari e temporali. Dalla tarda mattinata i fenomeni interesseranno anche il resto della regione, in particolare i versanti padani, quindi l'entroterra savonese: "non si escludono fenomeni forti, colpi di vento e qualche grandinata".

Le segnalazioni di Protezione civile per la giornata parlano esplicitamente di "temporali forti" oltre al disagio per caldo. A Savona la probabilità di precipitazione sale al 50-70%, a Cairo Montenotte al 70-90%.

Netto anche il calo termico: a Savona la massima scende da 32 a 27 gradi, mentre a Cairo Montenotte si passa dai 32 di oggi ai 24 di lunedì. L'umidità raggiungerà valori prossimi alla saturazione. Il mare è dato in aumento fino a mosso o localmente molto mosso su Capo Mele.

Martedì 18 agosto il quadro migliora: cielo sereno e sole, appena disturbato da cumuli pomeridiani e isolati temporali sui rilievi, con probabilità di precipitazione sotto il 10% sia a Savona sia a Cairo Montenotte. Le temperature tornano a salire, con massime di 33 gradi nel capoluogo.

La tendenza per i giorni successivi indica mercoledì 19 soleggiato con isolati piovaschi e nubi in aumento in serata, mentre giovedì 20 sono attesi nubi, piogge e temporali con temperature in calo. Venerdì 21 le piogge dovrebbero esaurirsi, con venti da Sud-Ovest moderati o forti; sabato 22 sole alternato a nubi e piogge sparse. L'affidabilità di queste ultime previsioni, avverte l'agenzia, è bassa.