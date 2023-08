Cartomanzia: che cos’è, come funziona e a che cosa serve?

La cartomanzia è una delle arti divinatorie che sono maggiormente conosciute nel contesto sociale di riferimento; in quanto tale, vale la pena specificare immediatamente che non si tratta di un processo che si basa su fondamenti scientifici o che prescrive una serie di comportamenti sicuri che dovranno essere seguiti nel dettaglio da parte di una persona; piuttosto, la cartomanzia è una misura che tenta di rispondere ad un interrogativo, spesso aderente alla dimensione di quotidianità di una persona, che potrebbe chiedersi qual è il proprio futuro, come si risolverà una relazione, quali possono essere le soluzioni per un determinato problema e tanto altro.

Per quanto non si tratti di un qualcosa che permette di ottenere delle risposte sicure, trattandosi di una pseudo-scienza i cui esecutori non sono dotati di titolo o metodo, la cartomanzia rappresenta - per tantissime persone - un metodo molto importante, soprattutto per ricevere conforto e per riuscire a ottenere delle risposte importanti, anche se talora generiche, rispetto ad alcuni interrogativi che animano la propria quotidianità. Detto questo, vale la pena considerare tutto ciò che c’è da sapere a proposito della cartomanzia, a proposito di che cos’è, come funziona e a che cosa serve.

Che cos’è e come funziona la cartomanzia

Prima di procedere con tutto ciò che c’è da sapere a proposito di una seduta di cartomanzia o di quali sono i risultati attesi rispetto ad un processo di questo genere, è importante chiedersi innanzitutto che cosa sia e come funzioni la cartomanzia. Naturalmente, si tratta di criteri assolutamente generici, dovendo necessariamente ribadire che la cartomanzia, così come tutte le arti divinatorie, non corrisponde ad un insieme di regole o di formulari che trovano collocazione nei libri di scienza o nell’ambito di indicazioni da seguire da parte di persone esperte.

Più nello specifico, si può parlare della cartomanzia come di un processo interpretativo: prima di realizzare qualsiasi seduta, infatti, vengono posti degli interrogativi alla persona che ha bisogno di supporto; anni, situazione sociale, familiare, dubbi, interrogativi sul futuro, certezze sul presente e tanto altro ancora: tutto sarà oggetto dell’attenzione da parte di un cartomante, dal momento che ogni cosa permetterà di concorrere affinché si abbia una definizione generale a margine della seduta realizzata. La cartomanzia, dunque, funziona servendosi di alcuni simboli, come carte o tarocchi, che permettono di dare delle indicazioni generali, sulle quali basarsi (conoscendo anche la storia del soggetto che si propone ad una seduta) per orientare il proprio giudizio. Si badi bene che l’obiettivo della cartomanzia non è quello di prescrivere delle azioni che dovranno essere svolte o recare delle indicazioni specifiche, per cui il soggetto non dovrà aspettarsi una lista di azioni specifiche da compiere, quanto più un’interpretazione generale del fenomeno che viene presentato.

Come si svolge una seduta di cartomanzia

Per coloro che approcciano per la prima volta alla cartomanzia, è importante conoscere anche i metodi e il funzionamento generale di una seduta, che costituisce sicuramente il momento più importante del confronto tra cartomante e persona che vuole sottoporsi ad una seduta. Innanzitutto, è importante stabilire che la seduta di cartomanzia può avvenire sia attraverso un contatto face to face, sia per mezzo di un contatto telefonico o su piattaforme come Cartomantidellaverita.it.

Stabilito questo elemento, com’è che avviene realmente una seduta? I metodi possono essere numerosi: si va dalle risposte secche a determinate domande fino ai sistemi tripartiti che, per mezzo di tre carte o tarocchi, permettono di stabilire presente, passato e futuro di un determinato soggetto, passando per impianti più dialogici che permettono a cartomante e persona di ragionare a proposito di determinati elementi.