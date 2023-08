Peagna di Ceriale, dal 27 agosto la 42esima edizione di “Libri di Liguria”

La tradizionale esposizione delle novità librarie ad argomento ligure, promossa dall’Associazione “Amici di Peagna”, si terrà a Casa Girardenghi dal 28 agosto al 3 settembre, con inaugurazione domenica 27 agosto alle ore 21.00. Sei le serate culturali a tema, di cui una di “anteprima” il 26 agosto.

Tutto pronto, nella nota e pittoresca frazione di entroterra del Comune di Ceriale, per la tradizionale rassegna dei “Libri di Liguria”, promossa e organizzata dall’associazione “Amici di Peagna”, anche grazie al costante supporto del Comune di Ceriale, e arrivata quest’anno alla 42esima edizione. L’esposizione, che, come ogni anno, si basa sui più recenti volumi di argomento ligure pervenuti all’associazione grazie soprattutto agli omaggi degli editori, sarà inaugurata presso Casa Girardenghi, nella via Centrale di Peagna, domenica 27 agosto alle ore 21.00.

Nell’arco della stessa serata, verrà reso noto il vincitore del “Premio Anthia al Libro ligure dell’anno”, anche questo un appuntamento ormai fisso dell’estate cerialese, strettamente correlato ad ogni edizione della Rassegna. Dopo l’assegnazione dello scorso anno al ricco e poderoso volume monografico su I Del Carretto. Potere e committenza artistica di una dinastia signorile tra Liguria e Piemonte (XIV-XVI), edito da Scalpendi per le cure di Massimiliano Caldera, Giovanni Murialdo e Magda Tassinari, il premio sarà nuovamente attribuito ad uno tra i seguenti titoli, costituenti la cinquina dei finalisti stabilita dalla Commissione: Claudia Ghiraldello, Arte profana nel caruggio di Loano. Con ricerche dal Catasto napoleonico ed un percorso inedito su Ernesto Piumatti, Genova, De Ferrari, 2023; Castelvecchio di Rocca Barbena. Vita e storia di un borgo millenario nell’alta Val Neva, a cura di Silvio Riolfo Marengo, con Silvia Malco Badano e Roberto Badano, Albenga, Bacchetta Editore, 2022; Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storie, a cura di Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, Genova, SAGEP, 2023; Cristina Croce, Medioevo disvelato. Fede, eros e autorappresentazione nei graffiti della Genova dei secoli XI-XIV, Genova, SAGEP, 2023; Alessandro Carassale, Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815), Roma, Carocci, 2023.

In accordo, ancora una volta, con la tradizione locale, il premio è rappresentato da una pregiata opera in ceramica fatta realizzare appositamente dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina, una cui delegazione sarà naturalmente presente, assieme al presidente Antonio Licheri, la sera del 27 agosto. L’artista creatore del premio di quest’anno è il ceramista Oscar Pennacino, al quale vanno, così come a tutto il circolo albissolese, i ringraziamenti degli Amici di Peagna.

Sei, in tutto, gli incontri culturali a tema che accompagneranno la Rassegna, compresa una serata con funzione di anteprima, sabato 26 agosto, al Teatro “Carlo Vacca”, che vedrà protagonista il filosofo e scrittore Simone Regazzoni con la sua “Filosofia del PianetaOceano” (in riferimento al volume Oceano. Filosofia del pianeta, recentemente edito da Ponte alle Grazie).

Alla rassegna sarà abbinata una mostra di pittura dedicata alla Liguria curata dall’associazione “Lo Schizzo” di Toirano.

Oggetto di discussione della terza serata, che come le successive si svolgerà nuovamente al Teatro Vacca, lunedì 28 agosto dalle 21.00, sarà “L’Eneide di Nicolò Bacigalupo inta nêuva versción zenéize”, pubblicata da Erga nel 2022, presentata dal curatore della nuova edizione del poema, Giorgio Oddone, che dialogherà col professor Gianni Ballabio. Interverranno Mauro Moretti, illustratore dell’opera, e Olinda Di Dea, che proporrà canzoni dialettali emozionali.

Martedì 29 agosto tornerà invece ospite della rassegna Ferdinando Molteni, che presenterà il suo ultimo libro, dedicato alla figura del cantautore ligure Umberto Bindi, originario di Bogliasco, e al suo contesto storico, sociale e artistico-culturale (L’anello di Bindi. Canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi, Milano, Vololibero, 2023).

Mercoledì 30 agosto sarà dunque la volta di Luca Riolfo e Valentina Staricco, che racconteranno al pubblico di Peagna come è nato e come ha preso forma il progetto “Due Zaini e un Camallo. Trekking esperienziale alla scoperta della Liguria”, il cui omonimo periodico sta ottenendo, tra critica e lettori, riscontri sempre più favorevoli.

Ad una “Fotografia al femminile in Liguria” sarà infine dedicata, giovedì 31 agosto, l’ultima serata culturale della Rassegna, con un ritratto della fotografa genovese Giuliana Traverso per opera di Orietta Bay, già sua assistente e ora curatrice dell’Archivio Traverso, critico fotografico, delegata regionale e docente FIAF. Delle proiezioni video e del coordinamento degli interventi si occuperà, nell’occasione, il Circolo Fotografico “San Giorgio” BFI-ILFIAP, con cui gli Amici di Peagna hanno avviato, a partire dall’anno scorso, una proficua collaborazione.

Oltre che domenica 27 agosto per l’inaugurazione della rassegna, l’esposizione dei libri di Liguria a Casa Girardenghi sarà visitabile, assieme alla citata mostra di pittura, dal 28 agosto al 1° settembre, dalle ore 17.00 alle 21.00, e il 2 e 3 settembre, dalle 17.00 alle 23.00.

Per informazioni e richieste, è possibile contattare l’Associazione “Amici di Peagna” ai numeri 3272121628 e 3404636922, all’indirizzo mail segreteria@amicidipeagna.it, o tramite la pagina Facebook “Amici di Peagna - Libri di Liguria”.