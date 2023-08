L’associazione Vecchia Albenga consegna il ricavato della Cena in bianco: 4mila 570 euro alla Croce Bianca

Un assegno di 4.570 euro per la Croce Bianca di Albenga: giovedì 3 agosto l’associazione Vecchia Albenga ha consegnato alla pubblica assistenza, alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis, il ricavato della Cena in bianco del 13 luglio scorso.

“È un onore per noi organizzare questa serata e contribuire in piccola parte alla necessità della nostra pubblica assistenza che tanto fa' per la nostra gente – spiegano i rappresentanti dell’associazione Vecchia Albenga -. Ovviamente molte sono le persone da ringraziare per l'aiuto che ci hanno dato: i componenti della pubblica amministrazione di Albenga che hanno servito ai tavoli, Elisabetta Vosilla con il trio Eufonia ,a la Fisar (sommelier) , floricoltura Oddone e le attività commerciali che hanno donato prodotti utili per il menu, le meravigliose ragazze che hanno lavorato in cucina, gli uomini che hanno sistemato la piazza e fatto i trasporti ecc.”.

“In ultimo - concludono - dobbiamo ringraziare anche tutti coloro che hanno partecipato alla serata, un po' per il bene che vogliono alla Croce Bianca e un po' perché attirati dalla serata. Insomma...grazie a tutti”.

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga O.D.V. è un’associazione di volontariato che opera principalmente nell’ambito del soccorso sanitario in emergenza e del trasporto di pazienti in regime ordinario o urgente, presente e operativa sul territorio dal 1912 “al servizio della nostra gente”, come sottolinea sempre il suo instancabile e appassionato presidente Dino Ardoino.