Ato unico dei rifiuti: voto unanime in Consiglio provinciale, servizio affidato a Sat

Un risultato molto importante che permette di definire la totale partecipazione pubblica con gli enti partecipanti, in formula "in house providing", per quel che riguarda il servizio rifiuti dei comuni dell'area omogenea della provincia di Savona (a cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni, al netto di Savona, appartenenti all'Area Omogenea, essendo Andora, Stellanello e Testico ricompresi in quella Imperiese).

"Come il 29 dicembre scorso per quanto riguarda Tpl, oggi, martedì 8 agosto, si è tenuta una seduta di Consiglio provinciale importantissima - aggiunge il presidente Olivieri - Abbiamo traguardato un obiettivo frutto di una scelta importante delle amministrazioni comunali e di grande lavoro in questi anni da parte degli uffici. Non è un risultato finale, ma un passaggio al quale dovremo e potremo dare seguito con importanti e ambiziosi obiettivi ambientali, industriali, produttivi e sociali per il nostro territorio".