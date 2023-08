Tir in sosta nella galleria tra corso Mazzini e il porto, interpellanza dell'opposizione

“All’incirca dall’inizio dell’ultimo inverno – scrivono i consiglieri Massimo Arecoc e Renato Giusto -, durante alcuni giorni della settimana e, in particolare, i sabati e le domeniche, numerosi autotreni (tir) sostano in maniera irregolare nel sottopasso che, dalla rotonda da Corso Mazzini, conduce all’ingresso del porto di Savona".

"La carreggiata è suddivisa in due corsie separate dalla linea bianca continua, per cui, la sosta dei veicoli pesanti costringe i mezzi che devono accedere allo spazio portuale a sorpassare detti veicoli invadendo la corsia opposta".

"Tale ultima circostanza costituirebbe un grave pericolo per la viabilità, oltre a rappresentare una pesante violazione del codice della strada, per cui, nel caso di incidente, gli automobilisti che sorpassassero detti mezzi, invadendo la corsia opposta, peraltro in galleria, sarebbero pure in torto. In alcuni casi, si sarebbero formate anche code di veicoli in entrata nell’area portuale, i cui guidatori, credendo di trovarsi davanti a dei mezzi momentaneamente fermi per qualche motivo, sarebbero restati anch’essi (inutilmente) in attesa, generando disagi all’intera viabilità della zona".