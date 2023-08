Ex piscina di via Trento e Trieste, al via l'iter per l'affidamento dei lavori di trasformazione in skate-park

C'è il progetto esecutivo per la riqualificazione della piscina di via Trento e Trieste e il Comune ha approvato l'elenco di imprese alle quali inviare la lettere di invito di partecipazione al bando per i lavori.

Si tratta di un bando da 2,1 milioni di euro in gran parte finanziati dal Pnrr(1 milione 850mila euro) con previsione di fine lavori nel 2026 Dopo anni di chiusura, perché i costi di manutenzione della piscina erano eccessivi, l'impianto di via Trento e Trieste potrà rinascere sotto forma di impianto sportivo dedicato allo skateboard.

Nell'ex vasca della piscina verrà infatti ricavato uno skate-park, al piano terra una struttura bar con un ampio spazio esterno e al piano superiore una terrazza che si collega all'area verde della quota alta del Bastione.

Il progetto tiene conto di una serie di modifiche richieste dalla Sovrintendenza: il volume complessivo della struttura è stato ridimensionato; verrà tolta la copertura a padiglione e al suo posto sarà realizzata una copertura piana; infine, verrà demolita la parte di edificio che affaccia su piazza Eroe dei due Mondi.

A Qiuesto proposito spiega il Comune "per poter garantire le necessarie modifiche richieste dalla Soprintendenza oltre che prevedere nelle somme a disposizione sufficienti somme per far fronte a potenziali imprevisti derivanti dalle verifiche archeologiche che potranno essere eseguite solamente in corso di esecuzione dell'appalto, è stato necessario prevedere un aumento del finanziamento per 100.000 euro a carico dell'Amministrazione Comunale".