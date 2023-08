Ripristino Funivie, arriva la proroga per la partecipazione al bando: la chiusura il primo settembre

La presentazione delle offerte per partecipare al bando di gara per i lavori di ripristino della funzionalità delle Funivie è stato prorogato.

Questa la decisione del commissario straordinario alla ricostruzione Vittorio Maugliani che ha disposto quindi come termine ultimo il primo settembre alle 23.59, con l'apertura delle buste il 5 settembre alle 11.00.

Viene quindi rivista la scadenza prevista per lo scorso 22 agosto che aveva fatto "drizzare le antenne" ai sindacati visto che le tempistiche sarebbero state ristrette.

"La proroga era necessaria, rischiavamo di trovarci all'ultimo giorno in difficoltà, deve andare a buon fine perché sarebbe stato difficile recuperarla" ha detto il segretario della Filt Cgil Simone Turcotto.

"Sicuramente la preoccupazione è che si allunghino sempre di più i tempi,questa storia è rimandata sempre al giorno dopo. Speriamo che si chiuda presto come ormai auspichiamo da troppo tempo" ha proseguito il segretario della Fit Cisl Danilo Causa.

Il progetto prevede le attività di ripristino dell’esercizio della linea funiviaria, sia nel tratto tra la Stazione di San Rocco e di San Lorenzo, che nel tratto in località Voiana, e le opere di sistemazione degli ambiti per la prevenzione del ripetersi dei fenomeni avvenuti nel novembre del 2019.

Vista la necessità di un intervento integrato sulla linea esistente, sarà necessario riprofilare i due tratti di linea interessati dai lavori e saranno realizzati dei nuovi tralicci, con la rimozione degli elementi danneggiati dalle frane. Le opere di sistemazione delle aree interessate dai lavori e di quelle appartenenti all’ambito saranno prevalentemente di tipo naturalistico e avranno lo scopo prevalente di ricostruire l’aspetto antecedente i fenomeni franosi, trattandosi in un caso di una area completamente antropizzata, e nell’altro di un’area quasi completamente naturale.

Con la nomina di Paolo Emilio Signorini in Iren, dovrebbe diventare nuovo commissario di Autorità di Sistema Portuale Paolo Piacenza, attuale segretario dell'ente che potrebbe avere in gestione anche il tema Funivie con il ruolo di commissario per la gestione dell'impianto.

"Alla fine Piacenza l'ha seguita dall'inizio, ci da una sicurezza che non si debba ripartire da zero. Se resta lui a noi va bene" ha continuato Turcotto.