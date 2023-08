Spotorno, gara di solidarietà per la Croce Bianca: a Ferragosto parte la lotteria benefica

Prenderà ufficialmente il via il giorno di Ferragosto, martedì 15, la lotteria organizzata a favore della Croce Bianca di Spotorno con l'obbiettivo di acquistare un nuovo mezzo da adibire ad automedica impiegata per svolgere i servizi programmati della Asl2 Savonese al servizio di cittadini e turisti del Golfo dell'Isola e non solo.

Saranno ben 172 i premi messi in palio grazie al contributo delle varie associazioni e attività spotornesi.

Per vincerli, si potranno acquistare i biglietti al costo di 3 euro, sia presso la sede di Via Venezia 18 sia presso alcuni esercizi commerciali convenzionati che saranno contenuti in un elenco che verrà diffuso nei prossimi giorni.

"E' un evento molto importante per la nostra associazione, un evento che richiede la partecipazione e l'aiuto di tutta la cittadinanza spotornese e del Golfo dell'Isola - spiega il presidente Filippo Rossi - Grazie all'appoggio di tutti, che sono sicuro sarà immancabile come sempre, potremo acquistare una nuova automedica che ci aiuterà a migliorare il servizio che offriamo quotidianamente".

Novità ancora da svelare sono in arrivo il 2 e 3 settembre, mentre il giorno 17 settembre all'Hotel Tirreno si terrà l'apericena in cui verranno estratti i premi, con cerimonia finale.