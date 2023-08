Attimi di paura nella prima serata odierna a Cairo Montenotte per un'automobile caduta da un ponte in località Ville. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 20.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, la Croce Bianca, l'automedica, i carabinieri e l'elicottero Grifo da Albenga.

Una persona è stata trasportata per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica è ancora in via di accertamento.