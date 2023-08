È morta la scrittrice Michela Murgia, nel 2010 era stata premiata ad Alassio

È morta a 51 anni la scrittrice Michela Murgia. Lo scorso maggio aveva raccontato, in un'intervista al Corriere della Sera, di avere un carcinoma ai reni al quarto stadio. L’11 giugno, aveva annunciato il ritiro dagli incontri pubblici, ricorda sempre il Corriere, e si era poi sposata "in articulo mortis" con Lorenzo Terenzi, attore, regista e musicista.

Il suo romanzo più noto, "Accabadora" (Einaudi, 2009) le aveva fatto vincere il premio Campiello. L'ultimo, edito da Mondadori, è "Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi".

La casa editrice Mondadori ha pubblicato una foto della scrittrice e un saluto - "Ciao Michela" - subito seguito da una marea di reazioni dai lettori. Sui social fioriscono gli omaggi per lei.

Al Salone del libro di Torino durante una presentazione, l'autrice aveva detto: "Ora mi sento libera di esaudire ogni mio sogno, voi non aspettate di avere un cancro come me per fare lo stesso".

Nel 2010 aveva ricevuto il premio "Alassio Centolibri – Un autore per l'Europa".