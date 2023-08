La digitalizzazione come leva per l'efficienza nella gestione delle risorse umane

Oggi la gestione delle risorse umane sta attraversando una fase di profonda mutazione, come accade in fondo con ogni comparto aziendale. Si parla nello specifico della trasformazione digitale, che ha cambiato le carte in tavola, consentendo alle imprese di ottimizzare vari aspetti del proprio business. La digitalizzazione, dunque, può diventare una vera e propria leva per aumentare l'efficienza dell'HR.

Software di gestione delle risorse umane

In ogni processo digitale c'è un elemento che non può mai mancare: ovvero un software in grado di semplificare i processi di gestione. Sul canale YouTube di TeamSystem, ad esempio, si possono trovare diversi video che lo spiegano. La gestione delle risorse umane non fa eccezione, dato che esistono dei tools specifici per l'HR. I programmi in questione consentono ad esempio di gestire aspetti come la formazione del personale, le paghe, il recruiting e molto altro ancora.

Le funzionalità sono numerose, ma ovviamente possono cambiare in base al software scelto. Ciò che conta, comunque, è che questi strumenti digitali possono modificare le routine quotidiane dell'impresa, sollevandola da alcuni compiti ripetitivi che prima assorbivano preziose risorse, e che oggi possono essere automatizzati o semplificati. Infine, i tool in questione consentono di avere tutti i dati a disposizione su un'unica piattaforma online, dunque accessibile da qualsiasi postazione. Un vero e proprio archivio dinamico e in costante aggiornamento.

La formazione digitale per lo sviluppo del personale

Anche la formazione digitale ha un peso notevole, se si parla di efficientamento delle risorse umane. Grazie alla diffusione delle piattaforme di e-learning, oggi è possibile offrire ai dipendenti svariate opportunità di formazione e di sviluppo, senza i limiti imposti dalle soluzioni tradizionali.

Ci sono poi molti altri vantaggi, come la possibilità di personalizzare i percorsi di apprendimento in base alle esigenze di ognuno, o l'opportunità di seguire le lezioni in remoto e agli orari più consoni. Inoltre, certe opzioni consentono di monitorare in tempo reale i progressi dei dipendenti, così da fornire ai manager una panoramica completa.

Gestione delle richieste di ferie e permessi

Le piattaforme di gestione delle risorse umane, come anticipato poco sopra, mettono a disposizione delle aziende diverse soluzioni utili per ottimizzare qualsiasi processo. In tal senso, non potremmo non citare la possibilità di gestire le richieste di ferie e di permessi, in modo efficiente e trasparente, così da garantire a tutti il medesimo trattamento, ed evitando errori che potrebbero creare un clima difficile in azienda.

Automatizzare la selezione del personale

Oggi le imprese hanno anche la possibilità di automatizzare la selezione del personale, o quantomeno di semplificare questo compito. Il merito va ad un algoritmo noto come ATS, che permette di gestire l'intero flusso delle candidature in modo digitale, dalla pubblicazione delle offerte di lavoro all'analisi dei curriculum inviati dai candidati. Questi sistemi possono dunque individuare le competenze ritenute rilevanti, e filtrare i CV in base a vari parametri.

In sintesi, agiscono come filtro scremando la lista dei candidati, così da facilitare il lavoro a chi si occuperà della selezione finale e dei colloqui. Ad ogni modo, il "tocco umano" resta sempre necessario.