Savona, lo scrittore Fabio Genovesi presenta il libro "Oro puro"

Martedì 15 agosto alle ore 21,15 in piazza Sisto IV a Savona, incontro con lo scrittore Fabio Genovesi e presentazione del libro "Oro puro" (Mondadori).

Palos, Spagna, agosto 1492. Nuno ha sedici anni, ed è soprannominato il granchio, perché pur vivendo sul mare non ha mai desiderato solcarlo, proprio come i granchi. Finché deve imbarcarsi su una nave di cui ignora la destinazione. Si tratta della Santa María, a bordo della quale Cristoforo Colombo scoprirà il Nuovo Mondo. Avendo imparato dalla madre a leggere e scrivere, Nuno diventa lo scrivano di Colombo, e trascorrendo ore ad ascoltarlo sente crescere l'entusiasmo per i grandi sogni di questo imprevedibile esploratore visionario. Attraverso lo sguardo di Nuno, percorriamo il viaggio più importante della storia dell'umanità: i giorni infiniti prima di avvistare terra, fino alla scoperta di un mondo nuovo, una nuova, diversa possibilità di intendere la vita.

In questo romanzo, Fabio Genovesi (scrittore amatissimo, autore di vari romanzi tradotti in molti paesi europei) ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale, che si snoda attraverso imprese, amori, ma anche crudeltà spaventose e soprusi, rimarcando l'insopprimibile ed eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

L'evento, nell'ambito della della rassegna Parole Ubikate in mare, a cura della libreria UBIK e del comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca, sarà introdotto da Renata Barberis.