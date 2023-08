Ponte Morandi, la Regione commemora tragedia su maxischermo

Regione Liguria ricorderà la tragedia del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto del 2018, attraverso il maxischermo sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari, su cui scorreranno i nomi delle 43 vittime, a cinque anni dal disastro. Domani, lunedì 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti parteciperà alla cerimonia di commemorazione presso la Radura della Memoria.

"È una ferita ancora aperta per tutti noi - dichiara Toti - e soprattutto per le famiglie delle 43 vittime a cui va il mio pensiero. Dal processo in corso, attraverso le testimonianze e le parole degli indagati, sono emerse verità che ci hanno lasciati sgomenti. Il mio auspicio è che i giudici dimostrino la colpevolezza di chi si è reso responsabile di questa immane tragedia, che ha colpito l'Italia intera".

Il presidente Toti aggiunge: "È irrinunciabile mantenere alta l'attenzione e continuare a ricordare quanto accaduto. Genova e la Liguria non potranno mai dimenticare ma, al contempo - conclude - questa città e tutta la regione sono state capaci di reagire con coraggio e determinazione, diventando un esempio per l'Italia e per il mondo".