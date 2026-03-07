Funivie ferme da otto anni, PD :"Ripamonti assessore regionale e subcommissario dello stesso impianto. Una commistione di incarichi su cui serve chiarezza"

La situazione delle Funivie Savonesi continua a generare preoccupazione tra i consiglieri regionali liguri. “L’assessore regionale alle aree di crisi industriale, Paolo Ripamonti, ha incontrato il subcommissario delle Funivie Savonesi: al termine del confronto non sono state rilasciate dichiarazioni e le parti si sono date appuntamento nei prossimi giorni per riflettere sulle proposte messe sul tavolo”, spiegano i consiglieri del Partito Democratico in Regione Liguria.

Il gruppo del Pd sottolinea la complessità della situazione, evidenziando come Ripamonti, esponente della Lega e assessore regionale, ricopra contemporaneamente anche il ruolo di subcommissario dell’impianto. I consiglieri dem criticano inoltre la gestione e i risultati degli incarichi: “Ripamonti, esponente della Lega e assessore regionale- spiegano - è infatti allo stesso tempo anche subcommissario dell’impianto, nominato dal commissario Marco Bucci, a sua volta indicato dal ministero che fa capo al viceministro ligure Edoardo Rixi, anche lui della Lega. Una catena di incarichi tutta interna allo stesso partito, con una commistione di ruoli che lascia più di una perplessità. Parliamo di due incarichi lautamente retribuiti i cui risultati, però, non si vedono: tra vagonetti che precipitano e un impianto che doveva essere ripristinato da otto anni e che invece sembra destinato a chiudere definitivamente. È una situazione su cui è necessario fare piena chiarezza. Ci auguriamo che anche la Corte dei Conti voglia approfondire quanto sta accadendo. Il territorio e i lavoratori hanno diritto di sapere quali siano le reali intenzioni del Governo e della Regione. Vogliamo capire come sia possibile questa sovrapposizione di incarichi e, soprattutto, cosa stia davvero succedendo sulle Funivie Savonesi” .