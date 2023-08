Nasce il progetto “La musica è inclusiva” per gli studenti delle scuole di Savona

La musica come mezzo per abbattere ogni barriera e come mezzo di inclusione. Si chiama “La musica è inclusiva” il progetto del Comune di Savona, con l'Accademia musicale Ferrato Cilea, diretta da Claudio Gilio.

Il progetto, che ha già avuto un finanziamento dalla Fondazione De Mari e partirà a settembre, è dedicato agli studenti delle scuole savonesi e si propone di offrire gratuitamente l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica, attraverso la creazione di un gruppo di strumenti e voci seguito da un team di docenti qualificati.

Questo percorso si rivolge a tutti senza distinzioni di preparazione musicale, genere, etnia, disponibilità economica, eventuali disabilità e che non possiedono una conoscenza musicale avanzata o che hanno acquisito solamente i rudimenti della musica.

“Il principale obiettivo del progetto – spiega l'assessore Gabriella Branca - è offrire agli studenti la possibilità di imparare a suonare e a cantare, avvicinando i partecipanti alla musica come strumento di cooperazione, crescita personale e collettiva. Durante il corso, gli studenti acquisiranno una conoscenza di base sulla teoria musicale, impareranno a leggere la musica e a suonare".

"Lavoreranno inoltre sull’importanza del gruppo - prosegue Branca - impareranno a lavorare in squadra, a rispettare le idee degli altri e a coordinarsi durante le esibizioni. Uno degli obiettivi è anche quello di favorire l'inclusione attraverso la musica, un linguaggio universale che non conosce barriere culturali”.

L'intenzione è di coinvolgere almeno 120 studenti, con un coro dedicato agli alunni più giovani ed una parte di studio di uno strumento che verrà fornito dal progetto (ad esclusione del pianoforte). Ad oggi hanno aderito il Ferrarsi-Pancaldo, il liceo Scientifico Grassi, il liceo Della Rovere, il Chiabrera-Martini, il Cpia e il Primo Comprensivo ma il Comune sta contattando tutti gli istituti savonesi. Per il progetto il Comune si avvale, infatti, anche della collaborazione dell'Ufficio scolastico provinciale diretto da Nadia Dalmasso.

Per ogni scuola ci saranno dei moduli per lo studio della musica che potranno essere extracurricolari o curricolari, in base a quanto decideranno i vari istituti scolastici.

“Tutti possono partecipare indipendentemente dalle loro origini sociali, dalla loro nazionalità o dalla presenza di eventuali disabilità conclude l'assessore Branca - Per garantire l'inclusione di tutti gli studenti, verranno adottate alcune strategie specifiche. Innanzitutto, si cercherà di creare un ambiente accogliente e rispettoso delle diversità di ogni studente”.