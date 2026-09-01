Savona, approvato il progetto per la manutenzione della copertura dell'asilo Giribone: intervento da 205mila euro

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della copertura dell’asilo nido e scuola dell’infanzia Giribone, in corso Vittorio Veneto. E' previsto un investimento complessivo di 205 mila euro per intervenire sulla copertura dell’edificio e risolvere le criticità legate al suo stato di degrado.

La necessità dei lavori è emersa nell’ambito delle attività di monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico comunale. La copertura della struttura presenta infatti un avanzato deterioramento di alcune parti, in particolare degli strati impermeabilizzanti. Il problema ha provocato infiltrazioni di acqua piovana, con conseguenti fenomeni di umidità e ammaloramento delle finiture interne, soprattutto in corrispondenza del prospetto Nord, oltre a distacchi localizzati degli intonaci.

L'intervento punta quindi a ripristinare la tenuta all'acqua della copertura, proteggere le strutture e gli elementi accessori interessati dal degrado e prevenire il ripetersi delle infiltrazioni.



Nel dettaglio, i lavori prevedono la predisposizione delle opere provvisionali e di sicurezza per il cantiere, compreso lo smontaggio temporaneo e il successivo ripristino dei pannelli solari termici presenti sulla copertura. Saranno inoltre rimossi gli elementi ammalorati, tra cui manti impermeabili, strati isolanti, pavimentazioni e sottofondi, oltre a gronde, pluviali e opere di lattoneria interessate dalle lavorazioni.

È previsto anche il risanamento delle parti degradate della copertura, del cornicione perimetrale e del balcone, con il trattamento delle eventuali parti metalliche esposte e la ricostruzione delle porzioni mancanti. La copertura sarà quindi interessata dalla formazione delle necessarie pendenze, dalla posa di un nuovo isolamento termo-acustico e di un sistema impermeabilizzante. Saranno inoltre rifatte o adeguate le opere di lattoneria per garantire il corretto convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

L'obiettivo complessivo è ripristinare la funzionalità della copertura, eliminare le cause delle infiltrazioni, proteggere strutture e finiture dell'edificio e prolungare la vita utile dell'immobile, garantendo allo stesso tempo adeguate condizioni di sicurezza e fruibilità della struttura scolastica.

La spesa dell'intervento (205 mila euro) sarà finanziata attraverso un mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.