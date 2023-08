Ponte Morandi, Possetti: "Da quel giorno la nostra è una vita sospesa" (Video)

"Per noi da quel giorno la nostra vita è un po’ sospesa fra il dolore e il dovere di andare avanti in questa battaglia. Questo è un po’ il senso e poi è sospesa la nostra serenità.

Secondo noi le persone non sono sufficientemente attente a quello che accade in aula perché questo secondo me è un processo che sarà uno spartiacque. Credo e spero che il dopo non sia uguale al prima, altrimenti tutti i nostri cari avranno perso la vita inutilmente. Noi da cinque anni lottiamo con i denti, non abbiamo mai mollato un attimo. Sarebbe più facile vivere nel profondo del proprio dolore, non essere qui a battagliare però è nostro dovere farlo perché quello che c’hanno tolto è troppo.

Lo Stato si è genuflesso accettando sempre i report della società senza mai fiatare e poi abbiamo regalato 9 miliardi di euro a una società nel cui mandato è successo questo. Era opportuno trovare altre strategie, non si fa la revoca perché la revoca può avere delle implicazioni legali? Troviamo allora un altro sistema, facciamo un’amministrazione controllata".