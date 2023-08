Savona, pronti a partire i lavori per la pista ciclabile in via Pirandello. Assessore Parodi: "Garantita l'apertura del parcheggio di via Braja"

Partiranno tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre i lavori (valore 124mila euro) in via Pirandello a Savona per la pista ciclabile. Si tratta di uno degli ultimi lotti del tratto Campus-stazione ferroviaria.

Con i lavori in partenza nelle prossime settimane si collegherà il tratto già esistente in via Stalingrado (rotatoria via Vittime di Brescia) con via Pirandello (rotonda di via Collodi).

“Considerate le esigenze per chi deve parcheggiare in zona – precisa l'Assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – abbiamo garantito l'apertura del parcheggio della vicina via Braja prima dell'inizio del cantiere. In questo modo riusciamo a creare una parziale compensazione tra i nuovi posti auto e quelli di via Pirandello interessati dai lavori”.

L'opera rientra nel “Programma sperimentazione nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casalavoro” e si inserisce, in particolare, nell'ambito di una serie di interventi finanziati con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato alle ciclovie urbane.

E' in corso di progettazione anche il tratto di via Cadorna, sul versante ponente, che collegherà via Stalingrado al Campus.