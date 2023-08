Alassio, il Comune potenzia vigilanza e controlli per la settimana di Ferragosto

Un ulteriore rinforzo serale per la pattuglia della Polizia Locale è previsto fino a domenica 20 agosto, insieme al il servizio di vigilanza privato con quattro operatori destinati al controllo del molo e delle aree immediatamente adiacenti (fino alla stessa data e non solo per il fine settimana).

Viene così ulteriormente ampliata la vigilanza messa in campo dall’amministrazione Comunale di Alassio che, su indicazioni fornite a luglio in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e formalizzate da una nota della Prefettura, aveva già provveduto ad installare l’illuminazione pubblica nelle spiagge libere più problematiche ed a emettere un’Ordinanza di divieto di vendita di alcolici sia nei giorni feriali (dalle 22) che nei weekend (dalle 20), valida fino a settembre.

“Come promesso abbiamo provveduto a mettere in campo ogni risorsa per svolgere i nostri compiti ed ausiliare l’impegno della Forze di Polizia per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nelle settimane maggiormente trafficate. Il nostro Comando – aggiungono dall’amministrazione alassina – è attivo con diversificate attività durante tutto l’arco della giornata, dalla gestione dei flussi di traffico al rilievo degli incidenti stradali, dall’applicazione del Regolamento di Polizia Urbana al contrasto del commercio abusivo. Ma in questi giorni è d’obbligo profondere il massimo dell’impegno ed implementare ancora di più i servizi.”

Nei giorni scorsi, nei controlli contro il campeggio abusivo sulle spiagge gli agenti del Comando di via Gastaldi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino nordafricano non in regola con i documenti mentre le tende abusive sono state rimosse.