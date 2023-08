Rapinato sul lungomare di Alassio: turista francese al Santa Corona in stato di shock

Minacciato e derubato con un coltello sul lungomare di Alassio: la vittima è un turista francese che è stato rapinato alle 5 del mattino di ieri, domenica 13 agosto.

All’uomo sono stati portati via documenti, denaro contante, carte di credito e una collanina d’oro. Subito dopo, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Alassio e accompagnato in stato di shock al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non si arrestano purtroppo gli episodi di microcriminalità, sebbene i presidi delle forze dell’ordine siano costanti, con impiego anche delle unità cinofile che, proprio nei giorni scorsi, hanno fatto scoprire alcuni giovani in possesso di hashish, segnalati di conseguenza alla prefettura.

Continua anche l’invasione di turisti “low cost” che, non potendo spendere il dovuto per il soggiorno in Riviera, ma non volendo allo stesso tempo rinunciare a una vacanza al mare, optano per il fai da te, con bivacchi su spiagge, ricavandosi un giaciglio in stazione, sul molo Bestoso o sulle panchine nei giardini pubblici.