Si aggrava la crisi idrica ad Arnasco: in distribuzione cassette d'acqua potabile

" Purtroppo nella giornata odierna e per i prossimi giorni probabilmente non si riuscirà a garantire l'erogazione dell'acqua neppure negli orari previsti " fanno infatti sapere dall'Amministrazione comunale.

Il caldo e le mancate piogge delle ultime settimane acuiscono la crisi idrica nell'entroterra albenganese, segnatamente ad Arnasco, uno dei comuni da più tempo colpiti da problemi di approvvigionamento di acqua potabile e non.

Per cercare di fare fronte al disagio saranno messe a disposizione dei cittadini anche bottiglie d'acqua minerale da utilizzare per uso alimentare, oltre a quella già disponibile nella cisterna dei Vigili del Fuoco che è stata collocata in piazza Vittorio Veneto.