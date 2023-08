Violenta lite tra clienti e steward in Lungomare Bigliati ad Albissola: intervengono i carabinieri

Una violenta lite tra quattro persone e gli steward ed immediato è scattato l'allarme da parte delle forze dell'ordine.

Ha creato non poco scalpore tra le persone che erano presenti, la rissa che si è verificata intorno alle 19.30 in uno stabilimento balneare in Lungomare Bigliati ad Albissola Marina.

Immediato sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha indentificato i quattro soggetti, tutti stranieri.

Sul posto erano intervenute anche tre ambulanze ma non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale.