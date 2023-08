Amata e chiacchierata: tra le dieci spiagge più belle d'Italia per Ansa c'è anche Punta Crena

Tanto amata dai locali e dai turisti quanto soggetta a problemi di sicurezza e, negli ultimi mesi, a discussioni sulla sua fruibilità.

E' la spiaggetta sottostante al promontorio varigottese di Punta Crena, che l'agenzia ANSA ha inserito quest'anno tra le dieci spiagge più belle d'Italia, insieme ad altri notissimi lidi da nord a sud lungo tutto lo stivale.

Ciò che però rende il piccolo lembo di sabbia unico nel suo genere, tranquillo e per lo più incontaminato, è però stata negli ultimi tempi sua croce e delizia.

Per accedervi sono infatti solamente due le vie possibili: una sul mare, a nuoto o con piccoli natanti, una calandosi attraverso la parete che scende dal promontorio ora oggetto di una consistente opera manutentiva e conservativa. E proprio quest'ultima è stata oggetto di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della Sovrintendenza, titolare dell'area, che ha portato alla luce l'installazione di una via ferrata posata senza alcuna autorizzazione.

Questo ha portato, alla fine dello scorso giugno, il sindaco Frascherelli a emanare un'ordinanza di divieto d'accesso e sosta nella spiaggetta. Oltre all'installazione di una recinzione, poi presto vandalizzata, che impedisse fisicamente di accedere alla scaletta ferrata.

Questo non ha scoraggiato per l'appunto gli appassionati a recarsi nel tranquillo lido, reso tale dalla parete a strapiombo. Anche qui però, ciò che rende unica e suggestiva la spiaggia costituisce un motivo di pericolo: secondo le stime dei tecnici incaricati, la roccia sarebbe fortemente soggetta a rischio crolli per i quali sarebbe necessario l'intervento dell'ente proprietario dell'area.

"La spiaggia è al rischio di crolli dall'alto, le opere necessarie consisterebbero nel disgaggio del materiale e successiva sistemazione del versante. Un'opera da 3/400mila euro che spetta alla proprietà, ossia allo Stato attraverso la Sovrintendenza" aveva detto ai nostri microfoni il sindaco finalese Frascherelli.

Insomma, tanto apprezzata quanto fragile, ma la spiaggetta di Punta Crena per un certo verso mette tutti d'accordo: è un raro scrigno di bellezza, un patrimonio del finalese ma anche nazionale, che va recuperato.