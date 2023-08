Rissa a bordo del treno, 50enne in codice giallo con ferite alla mano

Ferite su una mano, probabilmente causate da cocci di bottiglia: questo il danno riportato da un uomo di circa 50 anni che ieri sera è stato coinvolto in una rissa a bordo del treno regionale 3383 Ventimiglia - Genova.

L’episodio è avvenuto intono alle 22, nei pressi della stazione di Cogoleto, orario in cui i passeggeri del treno hanno segnalato l'episodio al controllore e hanno fatto scattare l’allarme. Chi viaggiava nei vagoni in coda al treno si è spostato in avanti perché nella carrozza finale c’era sporco di sangue.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a Voltri: ad attendere in stazione le persone coinvolte c’erano i soccorritori della Misericordia Ponente Soccorso e la polizia.

Il 50enne ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Voltri. Il treno ha viaggiato con mezz’ora di ritardo.