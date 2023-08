Ecco il dettaglio dei cantieri che potrebbero creare rallentamenti al traffico o code e le chiusure di tratta previste durante la settimana in oggetto sul Tronco A6 (Torino/Savona). Sulla A10, invece, non sono previsti cantieri a meno di interventi in emergenza.

Nel dettaglio anche le previsioni di traffico per il fine settimana.