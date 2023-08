Renata Scotto, la famiglia decide per i funerali pubblici nel Duomo di Savona

I savonesi potranno dire addio a Renata Scotto nel suo ultimo viaggio. La famiglia ha acconsentito a celebrare i funerali in forma pubblica, domani mattina alle 10 in Duomo.

Una decisione che è probabilmente arrivata dopo le tantissime manifestazioni e attestazioni di affetto e messaggi di cordoglio da parte non solo di autorità e istituzioni ma anche di semplici cittadini, amanti della musica lirica e non , che hanno sempre riconosciuto la grandezza di Renata Scotto sia come artista sia come persona.

Renata Scotto si è spenta all'età di 89 anni nella sua casa di New York, dopo aver calcato durante la sua lunga carriera i più importanti teatri del mondo come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra, diventando un'artista di fama internazionale apprezzata in tutto il mondo e un vero orgoglio per l'Italia. Il debutto a 19 anni al Chiabrera di Savona, città alla quale è rimasta molto legata.