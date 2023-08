Risse, ubriachi e qualche lieve ferito: notte impegnativa per sanitari e forze dell'ordine nel ponente savonese

Sono state le sirene delle ambulanze e delle volanti dei carabinieri la colonna sonora dell'estremo ponente della nostra provincia nella nottata appena trascorsa, quella tra venerdì 18 e sabato 19 agosto.

Diversi gli interventi di sanitari e forze dell'ordine scaturiti da altrettante chiamate al numero unico di emergenza per intervenire, in maniera più concentrata tra Albenga e Alassio con un caso anche ad Andora, in casi di risse e di persone con malessere legato al loro stato di ubriachezza, per fortuna pare con nessun evento grave.

Una notte "da sballo" che ha significato un carico di lavoro consistente anche per il personale al lavoro al pronto soccorso del Santa Corona.